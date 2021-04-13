В Арсенале пройдет выставка графики и медиа–арта Евгения Стрелкова

На выставке «Третья идея» представят новые работы Стрелкова, связанные с художественной интерпретацией научного поиска, историей советского атомного проекта и с деятельностью академика Сахарова.

Экспозиция состоит из четырех тематических разделов:

звуковые инсталляции

интерактивные зоны

авторские фильмы

несколько графических циклов

Целый раздел посвящен ссылке ученого в город Горький в 1980–1986 годах. Один из главных сюжетов выставки связан с историей создания водородной бомбы в ядерном центре, который с конца 1940-х был расположен в бывшем Серафимо-Саровском монастыре на юге Нижегородской области.

«Евгений Стрелков, сам пришедший в творческую профессию из физики, давно начал думать о роли и судьбе академика Сахарова, расширяя контексты и используя разные жанры современного искусства», — отмечает куратор выставки «Третья идея» Анна Гор.

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