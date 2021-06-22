«Самоизоляция»: новая работа уличного художника Ивана Серого появилась в Нижнем Новгороде

«Ряд людей осознано (или в силу обстоятельств) отказываются от контактов с внешним миром и обществом. И дело не в карантине, все началось гораздо раньше. Хикикомори - термин, введенный японским психиатром Тамаки Сайто, обозначающий людей, отказывающихся от социальной жизни и, зачастую, стремящихся к крайней степени социальной изоляции», — говорит о своей работе автор.

Работа была создана под эгидой фестиваля «Место», который проходил в эти выходные (с 17 по 20 июня) в Нижнем Новгороде.

Найти миниатюру можно по адресу: улица Пожарского 10/7 (в арке).

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Фото: Instagram Ивана Серого