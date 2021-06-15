Творческая встреча «Биография как поиск» пройдет в Арсенале

На встрече покажут каталог выставки «Третья идея». В него вошли — графические и медиапроизведения, сопроводительные тексты, архивные фотографии и документы, связанные с Сахаровым, интервью с историком науки Геннадием Гореликом и искусствоведческие статьи Николая Смирнова и Нади Плунгян.

Участие бесплатное, но необходима регистрация.

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Фото: сайт Арсенала