18+
  • Развлечения
  • Искусство

Творческая встреча «Биография как поиск» пройдет в Арсенале

Отправной точкой разговора о стремлении к исследованию окружающего мира станет документальный фильм Дмитрия Степанова «Евгений Стрелков: квантовые наблюдения». Творческая встреча «Биография как поиск» пройдет в нижегородском Арсенале 17 июня в 18:00.

 

Мероприятие пройдет в рамках параллельной программы к выставке «Третья идея».

Эксперты:

  • Евгений Стрелков — куратор выставки и художник
  • Дмитрий Степанов — кинорежиссер, художник и литератор
  • Анна Гор — искусствовед и директор Арсенала
  • Надя Плунгян — художественный критик
  • Артем Фейгельман — поэт и культуролог

На встрече покажут каталог выставки «Третья идея». В него вошли — графические и медиапроизведения, сопроводительные тексты, архивные фотографии и документы, связанные с Сахаровым, интервью с историком науки Геннадием Гореликом и искусствоведческие статьи Николая Смирнова и Нади Плунгян.

Участие бесплатное, но необходима регистрация.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: сайт Арсенала

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты