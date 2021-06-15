Творческая встреча «Биография как поиск» пройдет в Арсенале

Отправной точкой разговора о стремлении к исследованию окружающего мира станет документальный фильм Дмитрия Степанова «Евгений Стрелков: квантовые наблюдения». Творческая встреча «Биография как поиск» пройдет в нижегородском Арсенале 17 июня в 18:00.
Мероприятие пройдет в рамках параллельной программы к выставке «Третья идея».
Эксперты:
- Евгений Стрелков — куратор выставки и художник
- Дмитрий Степанов — кинорежиссер, художник и литератор
- Анна Гор — искусствовед и директор Арсенала
- Надя Плунгян — художественный критик
- Артем Фейгельман — поэт и культуролог
На встрече покажут каталог выставки «Третья идея». В него вошли — графические и медиапроизведения, сопроводительные тексты, архивные фотографии и документы, связанные с Сахаровым, интервью с историком науки Геннадием Гореликом и искусствоведческие статьи Николая Смирнова и Нади Плунгян.
Участие бесплатное, но необходима регистрация.
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Фото: сайт Арсенала
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