18+
  • Развлечения
  • Искусство

В галерее Futuro пройдет творческая встреча с куратором выставки «Низкий старт»

24 июня в галерее современного искусства Futuro пройдет творческая встреча с куратором выставки «Низкий старт» Сергеем Хачатуровым. Тема — «Тоска по Византии в российском искусстве нового и новейшего времени». Количество мест ограничено.

 

«Для мастеров, оказавшихся на пороге великих исторических потрясений, важно сформулировать вопрос: возможно ли во время планетарных диссонансов, расколов и катастроф удержать то, что называется Истина сакрального Образа, искренность общения с миром храмового пространства? Невероятно сложная и вместе с тем подвижническая в своем волевом усилии задача определила уникальный результат», — говорится в сообщении.

Регистрация здесь. Забронированный билет можно выкупить перед посещением события у администратора. Стоимость входного билета — 300 рублей. Количество мест ограничено.

Организаторы просят соблюдать дистанцию и носить маски.

 

Сергей Хачатуров - российский арт-критик, теоретик, куратор, историк искусства, кандидат искусствоведения, доцент кафедры Истории русского искусства исторического факультета МГУ имени Ломоносова.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: архив организаторов

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты