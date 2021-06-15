В галерее Futuro пройдет творческая встреча с куратором выставки «Низкий старт»

24 июня в галерее современного искусства Futuro пройдет творческая встреча с куратором выставки «Низкий старт» Сергеем Хачатуровым. Тема — «Тоска по Византии в российском искусстве нового и новейшего времени». Количество мест ограничено.
«Для мастеров, оказавшихся на пороге великих исторических потрясений, важно сформулировать вопрос: возможно ли во время планетарных диссонансов, расколов и катастроф удержать то, что называется Истина сакрального Образа, искренность общения с миром храмового пространства? Невероятно сложная и вместе с тем подвижническая в своем волевом усилии задача определила уникальный результат», — говорится в сообщении.
Регистрация здесь. Забронированный билет можно выкупить перед посещением события у администратора. Стоимость входного билета — 300 рублей. Количество мест ограничено.
Организаторы просят соблюдать дистанцию и носить маски.
Сергей Хачатуров - российский арт-критик, теоретик, куратор, историк искусства, кандидат искусствоведения, доцент кафедры Истории русского искусства исторического факультета МГУ имени Ломоносова.
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