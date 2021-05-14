В галерее Futuro откроется выставка «Низкий старт»

«Мы их назвали токенами, по аналогии с разменными жетонами, единицами учета ценностей и информации. Поэтому «низкий старт» - это и об исходных условиях накопления визуального опыта для достижения высокой цели. «Низкий старт» помогает понять нас самих: откуда мы черпаем идеи Бога, как получаем и организовываем информацию, из каких образов плетем гирлянду возвышенных тем», — отмечают организаторы.