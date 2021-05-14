В галерее Futuro откроется выставка «Низкий старт»

20 мая в галерее Futuro пройдет вернисаж выставки «Низкий старт». Художники разных поколений решились создать образы на сюжеты Библии, обращаясь к повседневному опыту (не претендуя на соревнование с великой традицией).
Участники выставки пригласили в союзники чтения Библии тот материал визуальной культуры, из которого состоит их собственная ежедневная жизнь. Это первичные¸ элементарные коды, запечатленные в повседневном опыте общения, социальных сетях.
«Мы их назвали токенами, по аналогии с разменными жетонами, единицами учета ценностей и информации. Поэтому «низкий старт» - это и об исходных условиях накопления визуального опыта для достижения высокой цели. «Низкий старт» помогает понять нас самих: откуда мы черпаем идеи Бога, как получаем и организовываем информацию, из каких образов плетем гирлянду возвышенных тем», — отмечают организаторы.
Участники: Алексей Барсуков, Даниэль Володин, Кирилл Гаршин, Даша Котлярова, Егор Кошелев, Александр Лавров, Виталий Пушницкий, Нана Татишвили, Катя Фрухт, Яков Хорев, Леонид Цхэ.
20 мая
Время: с 18:00
Место: улица Рождественская, 6
Участие бесплатное, но необходима регистрация. Организаторы просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
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