В Нижнем появился первый объект фестиваля «Место». Петербургский художник установил часы с конструкцией обратного хода на дом, где жил Борис Немцов

Первый объект фестиваля уличных искусств «Место» установили в День России, он появился на доме где жил Борис Немцов. Часы с конструкцией обратного хода разместил Константин Бенькович — художник из Санкт-Петербурга.
Арт-объект находится по адресу: улица Агрономическая, 134.
Ранее «НН.Собака.ru» публиковала финальную программу мероприятий пятого фестиваля уличных искусств «Место».
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Фото: Анастасия Макарычева
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