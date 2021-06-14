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В Нижнем появился первый объект фестиваля «Место». Петербургский художник установил часы с конструкцией обратного хода на дом, где жил Борис Немцов

Первый объект фестиваля уличных искусств «Место» установили в День России, он появился на доме где жил Борис Немцов. Часы с конструкцией обратного хода разместил Константин Бенькович — художник из Санкт-Петербурга.

 

Арт-объект находится по адресу: улица Агрономическая, 134.

Ранее «НН.Собака.ru» публиковала финальную программу мероприятий пятого фестиваля уличных искусств «Место».

 

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Фото: Анастасия Макарычева

 

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