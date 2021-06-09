Нижегородские художники стали номинантами премии Кандинского

В номинации «Проект года» представлены нижегородцы Павел Отдельнов с проектом «Промзона», объединение художников «ПРОВМЫЗА» с работой Oratorium SARX SOMA и художник и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Артем Филатов и Алексей Корси с проектом «Сад имени».

В номинации «Молодой художник. Проект года» отмечены два проекта нижегородского художника Владимира Чернышева — «Остановка» и «Бассейн».

С полным лонг-листом премии можно ознакомиться здесь.

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Фото: сайт премии