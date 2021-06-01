Покрас Лампас станет участником нижегородского фестиваля уличного искусства «Место»

Покрас Лампас – российский художник-каллиграф. Рисовать начал в 15-16 лет под впечатлением от граффити около железнодорожных путей. Каллиграфии нигде не учился, а свой стиль определяет как «каллиграфутуризм». В основном работает с кириллицей, но при этом экспериментально миксует кириллическую вязь со стилями других письменностей и культурных традиций.

Сейчас он сотрудничает со многими крупными арт-пространствами, в том числе Третьяковской галереей.

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Фото: социальные сети