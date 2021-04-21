Стали известны даты проведения фестиваля «Место» в Нижнем Новгороде

«На улицах города появятся новые масштабные работы. В этом году участниками фестиваля будут не только российские художники, но и впервые фестиваль «Место» станет международным! Скоро мы расскажем про всех участников проекта!», — отмечают организаторы.

В дни фестиваля будет организована масштабная развлекательная программа, в которую войдут лекции, мастер-классы и стрит-арт экскурсии. В ближайшее время станут известны участники фестиваля и полная программа мероприятий.

Куратором события выступает нижегородский художник, победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Никита Nomerz.

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Фото: Instagram фестиваля