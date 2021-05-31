«Хор»: к открытию выставки «Низкий старт» художник Иван Серый создал серию керамических скульптур

«Душа и тело, отданные богу. Их гимн эхом разлетаясь по миру, отражаясь и повторяясь и повторяясь, пока не затихнет и вовсе не превратится в молчание», — отмечают организаторы.

Ранее сообщалось, что в галерее Futuro откроется выставка «Низкий старт». Экспозиция, созданная художниками разных поколений, задает вопрос о возможности честного разговора на тему сакрального в современном мире. «НН.Собака.ru» опубликовала фотоотчет с открытия.

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