Два новых выставочных пространства откроют нижегородском кремле

«Сейчас мы сосредоточили силы на создании и развитии площадок, которые смогут принимать выставки высокого уровня. Таких пространств у нас откроется сразу три, и это, на самом деле, прецедент. Все эти выставочные залы будут готовы принимать любые коллекции и любые выставки с высокими требованиями, в том числе и по безопасности»,— сообщила заместитель министра культуры региона Елена Лупина.

Так, столица Приволжья станет третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где откроется «Манеж». Уже конце июля в здании за нижегородской филармонией откроется новая выставка. Кроме того, в кремле реставрируют десятый корпус. Обсуждается, что там появится новое выставочное пространство — «Десятка». Два этажа этого корпуса могут открыться весной 2022 года.

На площади Минина, 2 обновят выставочный комплекс. Он также должен заработать к августу, когда Нижний Новгород будет отмечать свое 800-летие.

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Фото: pexels