В Арсенале пройдет паблик–ток на тему нижегородских музеев

«Центр 800» открыл серию публичных дискуссий о развитии Нижнего Новгорода. Эксперты обсудят — развитие местных индустрий, культуру и туризм, благоустройство и городскую среду. 26 мая в Арсенале пройдет третий «Публичный диалог» на тему «Зачем ходить в нижегородские музеи: музейная провинция или один из передовых музейных центров России?».