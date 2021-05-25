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В Арсенале пройдет паблик–ток на тему нижегородских музеев

«Центр 800» открыл серию публичных дискуссий о развитии Нижнего Новгорода. Эксперты обсудят — развитие местных индустрий, культуру и туризм, благоустройство и городскую среду. 26 мая в Арсенале пройдет третий «Публичный диалог» на тему «Зачем ходить в нижегородские музеи: музейная провинция или один из передовых музейных центров России?».

 

  • автор фото — Роман Бородин

Приглашенные эксперты и жители города обсудят — Как привлечь в музеи молодое поколения? Как выживают нижегородские музеи в пандемию? Почему богатый музейный фонд недоступен зрителям? И каких музеев и музейных пространств не хватает Нижнему Новгороду?

В паблик–токе примут участие:

  • Елена Лупина — заместитель министра культуры Нижегородской области
  • Сергей Горин — советник губернатора Нижегородской области
  • Мария Шубина — руководитель департамента межмузейных проектов, Политехнический музей (Москва)
  • Роман Жукарин — директор НГХМ
  • Анна Гор — директор нижегородского выставочного центра Арсенал
  • Людмила Емелина — председатель лиги нижегородских экскурсоводов
  • Артем Мещеряков — автор концепции и сценарист интерактивной инсталляции «Код Нижнего»

Модератор дискуссии — Андрей Вовк — журналист и член Общественной палаты Нижнего Новгорода.

 

26 мая

Время: 19:00

Место: Арсенал (Кремль, 6)

 

Участие бесплатное, но необходима регистрация.

 

 

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