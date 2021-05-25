В Арсенале пройдет паблик–ток на тему нижегородских музеев

«Центр 800» открыл серию публичных дискуссий о развитии Нижнего Новгорода. Эксперты обсудят — развитие местных индустрий, культуру и туризм, благоустройство и городскую среду. 26 мая в Арсенале пройдет третий «Публичный диалог» на тему «Зачем ходить в нижегородские музеи: музейная провинция или один из передовых музейных центров России?».
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автор фото — Роман Бородин
Приглашенные эксперты и жители города обсудят — Как привлечь в музеи молодое поколения? Как выживают нижегородские музеи в пандемию? Почему богатый музейный фонд недоступен зрителям? И каких музеев и музейных пространств не хватает Нижнему Новгороду?
В паблик–токе примут участие:
- Елена Лупина — заместитель министра культуры Нижегородской области
- Сергей Горин — советник губернатора Нижегородской области
- Мария Шубина — руководитель департамента межмузейных проектов, Политехнический музей (Москва)
- Роман Жукарин — директор НГХМ
- Анна Гор — директор нижегородского выставочного центра Арсенал
- Людмила Емелина — председатель лиги нижегородских экскурсоводов
- Артем Мещеряков — автор концепции и сценарист интерактивной инсталляции «Код Нижнего»
Модератор дискуссии — Андрей Вовк — журналист и член Общественной палаты Нижнего Новгорода.
26 мая
Время: 19:00
Место: Арсенал (Кремль, 6)
Участие бесплатное, но необходима регистрация.
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