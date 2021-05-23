Никита Nomerz продает фрагменты стрит-арт работы со снесенного флигеля усадьбы Столярова. Средства от продажи пойдут команде «Том Сойер Фест»

В центре города расположен «Квартал 1833 года», в котором жили — просветители, купцы, меценаты и революционеры. В этом году часть объектов попали в программу проекта «Том Сойер Фест».

«Месяц назад я нанес надпись "Старый друг лучше новых двух" на одной из заброшенных построек в этом квартале. Она была расположена на улице Решетниковская, названной в честь советского художника Федора Решетникова. 15 мая эту постройку снесли, это был флигель усадьбы Федора Тихоновича Столярова», — отмечает Никита Nomerz.