Никита Nomerz продает фрагменты стрит-арт работы со снесенного флигеля усадьбы Столярова. Средства от продажи пойдут команде «Том Сойер Фест»

Уличный художник и лауреат премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Никита Nomerz выставил на продажу фрагменты уничтоженной работы (оформленные в рамы) — «Старый друг лучше новых двух». Средства от продажи пойдут в фонд команды фестиваля «Том Сойер Фест». Об этом автор сообщил в Instagram.
В центре города расположен «Квартал 1833 года», в котором жили — просветители, купцы, меценаты и революционеры. В этом году часть объектов попали в программу проекта «Том Сойер Фест».
«Месяц назад я нанес надпись "Старый друг лучше новых двух" на одной из заброшенных построек в этом квартале. Она была расположена на улице Решетниковская, названной в честь советского художника Федора Решетникова. 15 мая эту постройку снесли, это был флигель усадьбы Федора Тихоновича Столярова», — отмечает Никита Nomerz.
«На руинах я собрал фрагменты с обрывками нанесенной фразы и оформил их в рамы. Они доступны для продажи средства с которой пойдут в фонд команды "Том Сойер Фест"», — добавил художник.
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Фото: Instagram Никиты Nomerz
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