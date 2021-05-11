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Никита Nomerz и Майя Ковальски проведут автобусные экскурсии по фестивалю «Место»

15 мая в рамках акции «Ночь музеев» уличный художник и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Никита Nomerz и независимый куратор Майя Ковальски проведут автобусную экскурсию по авторскому маршруту.

 

Никита и Майя проведут автобусные экскурсии по авторскому маршруту. Участники мероприятия увидят объекты, созданные за четыре предыдущих года на фестивале «Место», узнают о стилях и техниках, которые используют уличные художники, и о том, как меняется отношение к стрит-арту в Нижнем Новгороде. Организаторы просят во время мероприятия соблюдать масочный режим.

15 мая

Время: в 13:00; в 15:00

 

 

Участие бесплатное. Регистрация откроется 12 мая на сайте. Каждое электронное приглашение даст возможность посетить экскурсию 2-м лицам (1 зарегистрировавшийся + 1 гость).

 

 

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Фото: сообщество фестиваля «Место» «ВКонтакте»

 

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