Никита Nomerz и Майя Ковальски проведут автобусные экскурсии по фестивалю «Место»

Никита и Майя проведут автобусные экскурсии по авторскому маршруту. Участники мероприятия увидят объекты, созданные за четыре предыдущих года на фестивале «Место», узнают о стилях и техниках, которые используют уличные художники, и о том, как меняется отношение к стрит-арту в Нижнем Новгороде. Организаторы просят во время мероприятия соблюдать масочный режим.

15 мая Время: в 13:00; в 15:00 Участие бесплатное. Регистрация откроется 12 мая на сайте. Каждое электронное приглашение даст возможность посетить экскурсию 2-м лицам (1 зарегистрировавшийся + 1 гость).