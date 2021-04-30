Проект художника Артема Филатова «Сад им.» возобновляет работу

Сад работает каждый день с 11:00 до 20:00, без выходных. Перед посещением пространства необходимо позвонить администратору крематория (по телефону: 8 831 435 13 33), чтобы заранее спланировать посещение. Также, можно написать в социальных сетях и договориться об экскурсии с автором проекта — Артемом Филатовым.

Аудио-инсталляция работает в ручном режиме и включается специально для посетителей.

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Фото: сообщество «Сад им.» «ВКонтакте»