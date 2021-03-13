В Нижнем появился новый стрит–арт Никиты Nomerz

Новую работу «Все тайное становится» уличный художник и лауреат премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Никита Nomerz разместил на бывшей рекламной конструкции по адресу Большая Печерская, 12.
Новая работа расположилась на бывшей рекламной конструкции, которая долгое время закрывала одно из старейших зданий Нижнего Новгорода — памятник архитектуры 1810–х годов, который теперь заброшен.
«Но как известно, все тайное становится явным. Рано или поздно заборы падут, и гнилые плесневые стены станут заметнее», — отмечает художник.
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