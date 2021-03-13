В Нижнем появился новый стрит–арт Никиты Nomerz

Новая работа расположилась на бывшей рекламной конструкции, которая долгое время закрывала одно из старейших зданий Нижнего Новгорода — памятник архитектуры 1810–х годов, который теперь заброшен.

«Но как известно, все тайное становится явным. Рано или поздно заборы падут, и гнилые плесневые стены станут заметнее», — отмечает художник.





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