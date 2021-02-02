Никита Nomerz создал новый стрит–арт на месте уничтоженного

Неделю назад уличный художник и лауреат премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Никита Nomerz опубликовал изображения своей работы на странице в Instagram. Инсталляция представляла собой белую надпись на черном фоне, которая с одного ракурса читалась как «Друг», с другого — «Враг». Спустя сутки стрит–арт уничтожили.