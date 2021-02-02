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Никита Nomerz создал новый стрит–арт на месте уничтоженного

Нижегородский художник Никита Nomerz создал новый стрит–арт в Нижегородском районе на пересечении улиц Алексеевской и Грузинской. Прошлую работу уничтожили спустя сутки. 

 

«Я замечаю как общество разделяется на лагеря, часто остро реагирует на противоположенные позиции, не хочет услышать и отвергает чужое мнение. Но каждый имеет право на свою точку зрения. На опустевшей стене появился новый слой», — поделился Никита Nomerz в Instagram.

 

Неделю назад уличный художник и лауреат премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Никита Nomerz опубликовал изображения своей работы на странице в Instagram. Инсталляция представляла собой белую надпись на черном фоне, которая с одного ракурса читалась как «Друг», с другого — «Враг». Спустя сутки стрит–арт уничтожили.

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Фото: инстаграм Никиты Nomerz

 

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