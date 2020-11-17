В Арсенале пройдет artist talk с нижегородскими художниками

В Арсенале 10 декабря в 19:00 пройдет онлайн–встреча с современными нижегородскими художниками. Они расскажут почему выбрали этот путь, как все началось, из чего делают картины и как выбрать материалы и форму. Обсудят взаимодействие художника и куратора и почему современные работы стоят так дорого.

Спикеры:

Художник — Алексей Старков

Куратор, художник и лауреат премии ТОП.50 самые знаменитые люди Нижнего Новгорода — Артем Филатов

Меценат, коллекционер, руководитель галереи «Толк» — Наталья Коренченко

Встреча пройдет в рамках клуба «Друзья Арсенала» — для участия в программе нужно приобрести «карту друга», которая дает доступ к специальным событиям музея, бесплатному посещению выставок и персональных экскурсий. Подробнее о клубе «Друзья Арсенала» можно узнать на сайте музея.





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Фото: группа Арсенала «ВКонтакте».