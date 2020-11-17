В Арсенале пройдет artist talk с нижегородскими художниками

10 декабря пройдет artist talk «Как я стал художником». На онлайн–встрече расскажут о взаимодействии художников и кураторов, о том, что беспокоит людей, которые делают искусство здесь и сейчас и почему полотна стоят так дорого.
В Арсенале 10 декабря в 19:00 пройдет онлайн–встреча с современными нижегородскими художниками. Они расскажут почему выбрали этот путь, как все началось, из чего делают картины и как выбрать материалы и форму. Обсудят взаимодействие художника и куратора и почему современные работы стоят так дорого.
Спикеры:
- Художник — Алексей Старков
- Куратор, художник и лауреат премии ТОП.50 самые знаменитые люди Нижнего Новгорода — Артем Филатов
- Меценат, коллекционер, руководитель галереи «Толк» — Наталья Коренченко
Встреча пройдет в рамках клуба «Друзья Арсенала» — для участия в программе нужно приобрести «карту друга», которая дает доступ к специальным событиям музея, бесплатному посещению выставок и персональных экскурсий. Подробнее о клубе «Друзья Арсенала» можно узнать на сайте музея.
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Фото: группа Арсенала «ВКонтакте».
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