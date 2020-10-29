В мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * откроются две новые инсталляции до конца года

Бывший печатный цех в здании «Нижполиграфа» превратился в площадку для организации событий, связанных с мультимедийными технологиями, — выставки, образовательные мероприятия и концерты. ЦЕХ * представит две новые инсталляции до конца этого года:

С 29 октября до 22 ноября — инсталляция Anaconda от международной студии «Сетап» — сорокаметровая конструкция состоит из тысячи диодных палок, восьми лазеров и шестнадцати каналов звука. По словам организаторов, концепция инсталляции определяется научной фантастикой, для которой характерны образы высокотехнологичного мира и утраченного прошлого.

от международной студии «Сетап» — сорокаметровая конструкция состоит из тысячи диодных палок, восьми лазеров и шестнадцати каналов звука. По словам организаторов, концепция инсталляции определяется научной фантастикой, для которой характерны образы высокотехнологичного мира и утраченного прошлого. С 26 ноября до 15 декабря — инсталляция Arrival от медиахудожников 404.zero — «Перманентное "прибытие"» – так авторы формулируют тему работы — погружение в ничто и растворение во всем. Детям до трех лет и лицам, чувствительным к интенсивному свету, посещать инсталляцию не рекомендуется, так как в произведении используются яркие и частые световые вспышки.

Организаторы просят гостей соблюдать социальную дистанцию, носить маски и в случае недомогания отказаться от посещения пространства. ⠀

Ранее сообщалось об открытии мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ *

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

Фото: Дмитрий Чунтул