В мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * откроются две новые инсталляции до конца года

Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ* создано студией dreamlaser к 800-летию Нижнего при поддержке АНО «Центр 800». Две инсталляции от международных медиахудожников представят в пространстве до конца этого года.
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Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ* создано студией dreamlaser к 800-летию Нижнего при поддержке АНО «Центр 800». Две инсталляции от международных медиахудожников представят в пространстве до конца этого года.
Инсталляция Anaconda в клубе Mutabor в 2019 году — автор фото: Дмитрий Чунтул.
Бывший печатный цех в здании «Нижполиграфа» превратился в площадку для организации событий, связанных с мультимедийными технологиями, — выставки, образовательные мероприятия и концерты. ЦЕХ * представит две новые инсталляции до конца этого года:
Организаторы просят гостей соблюдать социальную дистанцию, носить маски и в случае недомогания отказаться от посещения пространства. ⠀
Ранее сообщалось об открытии мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ *
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Фото: Дмитрий Чунтул
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