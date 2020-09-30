В Нижнем открылось арт-пространство ЦЕХ

В Нижнем открылось мультимедийное арт-пространство ЦЕХ *. Бывший печатный цех в здании «Нижполиграфа» превратился в площадку для организации событий связанных с мультимедийными технологиями — выставки, образовательные мероприятия и концерты.

До 14 октября будет работать инсталляция «a.r.r.c.» в рамках фестиваля INTERVALS TEASER. Автор идеи – dreamlaser, музыку написала Anny Ly, а куратором выступила Ксюша Чеховская. Работа «a.r.r.c.» представляет собой четыре последовательно расположенных зоны, символизирующих этапы революции личности: aim, reaction, reflect и chaos. Они выстроены таким образом, что зритель не может предвидеть, что ожидает его на следующем отрезке пути.

ЦЕХ * работает ежедневно до 14 октября с 12:00 до 22:00. Посещение инсталляции «a.r.r.c.» бесплатное. Для посещение пространства с понедельника по пятницу после 18:00, а также в субботу и воскресенье в любое время, необходимо зарегистрироваться. Количество людей в закрытом пространстве из-за эпидемиологической обстановки ограничено, при себе необходимо иметь маску.

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Фото: Катерина Спехова.