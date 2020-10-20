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В галерее Futuro откроется выставка «Не сезон»

Художница Евгения Буравлева подготовила работы специально для галереи Futuro — выставка «Не сезон» представит серию пейзажей из разных уголков Европы и России.

 

Специально для пространства Futuro московская художница Евгения Буравлева подготовила работы для выставки «Не сезон». Экспозиция — серия пейзажей из разных уголков мира, места изображены необычайно тихими, опустевшими и совершенно безлюдными, кажется, что в мире больше не существует понятия «время». ⁣⁣⠀

⁣Открытие пройдет 5 ноября, гости пространства смогут увидеть работы до 20 декабря.

Ранее, в Futuro minor открылась выставка Павла Плетнева «Утопия» — диорама, которая воссоздает картину будущего — крайне реалистично и пугающе, и невероятно близко к тому, что мы видим в современном мире. 

 

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Фото: Instagram Евгении Буравлевой.

 

Анна Ефимычева,
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