В FUTURO minor открылась выставка «Утопия»

Автор работы Павел Плетнёв создал диораму, которая детализированно воссоздает картину будущего — крайне реалистично и пугающе, и невероятно близко к тому, что мы видим в современном мире. Куратором выступил Иван Серый — уличный художник, создающий инсталляции и арт-объекты по всему Нижнему.

Ранее в галерее Futuro открылась выставка «Красивые картинки для красивых людей». Экспозиция наполнена воспоминаниями о художниках и тех событиях, которые происходили в пространстве за последние пару лет.

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