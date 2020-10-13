В Futuro пройдет выставка «Красивые картинки для красивых людей»

С 14 по 25 октября в галерее Futuro будет работать выставка «Красивые картинки для красивых людей». Экспозиция наполнена воспоминаниями о художниках и тех событиях, которые происходили в пространстве за последние пару лет.

На странице Futuro в Instagram с 19 по 25 октября пройдет онлайн–аукцион, где большинство полотен можно приобрести за дружественную цену. Свои работы представят — Паша Бумажный, Иван Серый, Катя Царева, Максим Трулов и Ксюша Ласточка и другие художники.⁣⁣

⁣Посещение выставки возможно только при соблюдении всех мер предосторожности — необходимо соблюдать дистанцию и носить маски.

Стоимость билета на экспозицию — 100 рублей.

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Фото: группа Futuro «ВКонтакте».