Инвестиции для экотуризма на малых территориях

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, сегодня в регионе уже созданы 9 экомаршрутов, которые охватили 17 районов (об одном из них «НН.Собака.ru» писала недавно)

Для них уже разработана единая коммуникационная и навигационная системы. Строительство глэмпингов – еще одно направление для развития пешеходного туризма, и на участие в программе поддержки этого вида бизнеса на 2025-2027 года подали заявки 90 проектов (1 100 модульных сооружений, 1 929 единиц номерного фонда.) Общая сумма инвестиций оценивается почти в 4 миллиарда рублей, из которых порядка 2-х миллиардов рублей планируется получить в качестве федеральной поддержки. По данным Волго-Вятского банка Сбербанка, на 1 декабря 2024 года объём кредитного портфеля индустрии гостеприимства составил 36,4 млрд рублей.