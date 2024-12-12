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Экология

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Инвестиции для экотуризма на малых территориях

12 декабря за бизнес-завтраком в ресторане «Безухов» представители региональной власти, лидеры бизнеса и экспертного сообщества обсудили новые драйверы и подход к привлечению инвестиций в развитие экологического туризма на малых территориях. Мероприятие прошло в рамках международного форума устойчивого развития «СО.ЗНАНИЕ».

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, сегодня в регионе уже созданы 9 экомаршрутов, которые охватили 17 районов (об одном из них «НН.Собака.ru» писала недавно)

Для них уже разработана единая коммуникационная и навигационная системы. Строительство глэмпингов – еще одно направление для развития пешеходного туризма, и на участие в программе поддержки этого вида бизнеса на 2025-2027 года подали заявки 90 проектов (1 100 модульных сооружений, 1 929 единиц номерного фонда.) Общая сумма инвестиций оценивается почти в 4 миллиарда рублей, из которых порядка 2-х миллиардов рублей планируется получить в качестве федеральной поддержки. По данным Волго-Вятского банка Сбербанка, на 1 декабря 2024 года объём кредитного портфеля индустрии гостеприимства составил 36,4 млрд рублей.

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