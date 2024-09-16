Древние храмы, купеческие дома, экотропа: 8 причин ехать в Лысково

Про небольшой городок в 90 км от Нижнего говорят в Грузии и Иране (сейчас расскажем, почему!), но многие нижегородцы ни разу здесь не были. Туристы любят (если точнее — знают) Лысково пока меньше, чем другие малые города области, а ведь это место может похвастаться историей в шестьсот с лишним лет, природными красотами, религиозными артефактами и напитками, которые делают по особой рецептуре.
Погулять по купеческим улочкам
Начнем с прогулки по старинному городу (Лысково основано в 1410 году): такую историческую застройку из купеческих домов — еще поискать! Эффект машины времени: с одной стороны, многие дома просят реставрации, с другой — сохранили аутентичную атмосферу русской провинции и намек на славу тех времен, когда Лысково успешно конкурировало с ярмаркой у стен Макарьевского монастыря (до монастыря тут рукой подать — он на другой стороне Волги, из Лыскова туда ходит паром).
Полюбоваться Церковью вознесения
В петровские времена Лысково было передано для землевладения потомкам беглых грузинских царей, самый известный из которых – князь Георгий Грузинский (да, наименование улицы в центре Нижнего тоже связано с ним!). Одиозная личность, он многое сделал для развития города, в том числе построил храм Вознесения (пер. Шапошникова, 7). В советское время в пятикупольном здании находилась водонапорная башня, из-за влажности внутреннее убранство не сохранилось. Но постепенно идут реставрационные работы, сейчас здесь проводятся службы.
Разгадать тайны персидской шкатулки
Вознесенский храм строился единым ансамблем с торговыми корпусами вокруг. Сейчас один из корпусов (здесь любуемся восстановленными вывесками начала прошлого века!) занимает музей шкатулки и балагуровского замка (ул. Горького, 17). 500+ экспонатов рассказывают об исконном, но утраченном промысле: хитроумные устройства с тайными замочками, двойным дном и прочими ухищрениями особенно любили и увозили с собой купцы из Ирана, поэтому такие шкатулки и называли персидскими, хоть и делали их лысковские мастера. Про замки и ключи, многим из которых более полутора веков, местные тоже расскажут много историй.
Познакомиться с народными промыслами
В центр народных промыслов, ремесел и туризма «Рассвет» (расположен во флигеле усадьбы князей Грузинских, где когда-то был крепостной театр) можно не только обратиться с просьбой об экскурсии или мастер-классе, но и посмотреть на то, что продолжают развивать местные энтузиасты — ткачество и лепка, гончарное дело и плетение из бересты. Отсюда увозим сувениры, которые точно сделаны лысковскими умельцами.
Увидеть древние артефакты
Самое древнее здание города — собор Преображения Господня. Говорят, что снаружи он выглядит точно как в 1711 году. Внутри неторопливо идет реставрация, проглядывают со стен древние фрески. Здесь с 1790 по 1852 годы хранилась главная православная святыня Грузии — крест равноапостольной Нины, свитый из виноградной лозы, который, по преданию, был дан ею Богородицей. Им крестили Грузию задолго до принятия христианства на Руси. Сейчас крест вернулся на родину, а в Лыскове осталась его освященная копия. Многие русские туристы узнают эту историю, посетив Мцхету или Тбилиси: там до сих пор благодарны маленькому русскому городу за то, что святыня осталась в сохранности во времена нашествия персов.
Найти подземное море
В Лыскове есть несколько удивительных природных объектов, один из которых — скважина, ведущая к подземному Девонскому морю. Оно образовалось на планете более 400 млн лет назад и имеет всего три выхода на поверхность: в Канаде, Подмосковье и Лыскове. Обнаружили его во время поисков нефти. В ближайшем году анонсировано благоустройство соленого источника, а сейчас рядом с неприметной скважиной можно изучить еще и Оленью гору — тут сохранились валы, оставшиеся от древнего детинца, самого восточного форпоста Русского государства в XVI веке.
Пройтись по экотропе
На днях еще одну новую точку притяжения в Лыскове открыл Сбер совместно с администрацией города — это экологическая тропа «Волжская жемчужина».
Чтобы понять, где именно находится тропа, которая ведет от Лысой горы в сторону поселка Исады, вбиваем в картографический сервис 2gis ее название («Волжская жемчужина»): видим не только пунктирную линию маршрута, но и промежуточные пункты с информацией, на что в том или ином месте стоит обратить внимание. Еще больше про местную флору и фауну, а также про исторические события, которые видел этот высокий берег Волги (тут разворачивались драмы со времен Ивана Грозного!) можно узнать из специального подкаста.
Впрочем, в телефон заглядывать необязательно: несмотря на то, что мобильный интернет тут работает исправно, на экотропе есть вариант устроить себе мобильный детокс — по маршруту установлены инфостенды. В ключевых видовых точках путников ждут скамьи, чтобы перевести дух — общая протяженность маршрута почти 5 км.
Отведать продукцию завода Ермолаевых
Если не ехать на само предприятие, которое еще в 1860 году на окраине города основал купец Ермолаев (корпуса, построенные в начале XX века — интересные образцы архитектуры модерна), то хотя бы притормозить у фирменного магазинчика, чтобы продегустировать несколько десятков сортов пенного, 7 видов кваса и лимонады со вкусом детства.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Сергей Досталев
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