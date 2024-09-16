Древние храмы, купеческие дома, экотропа: 8 причин ехать в Лысково

Пройтись по экотропе

На днях еще одну новую точку притяжения в Лыскове открыл Сбер совместно с администрацией города — это экологическая тропа «Волжская жемчужина».

Экотропа – информационно оформленный природный прогулочный маршрут. Цель создания экотроп — экологическое просвещение и поддержание здорового образа жизни.

Чтобы понять, где именно находится тропа, которая ведет от Лысой горы в сторону поселка Исады, вбиваем в картографический сервис 2gis ее название («Волжская жемчужина»): видим не только пунктирную линию маршрута, но и промежуточные пункты с информацией, на что в том или ином месте стоит обратить внимание. Еще больше про местную флору и фауну, а также про исторические события, которые видел этот высокий берег Волги (тут разворачивались драмы со времен Ивана Грозного!) можно узнать из специального подкаста.

Впрочем, в телефон заглядывать необязательно: несмотря на то, что мобильный интернет тут работает исправно, на экотропе есть вариант устроить себе мобильный детокс — по маршруту установлены инфостенды. В ключевых видовых точках путников ждут скамьи, чтобы перевести дух — общая протяженность маршрута почти 5 км.