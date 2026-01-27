«Николай II стоял со своей семьей на его крыльце и даже оставил благостные отзывы»

Рассказываем про единственный дом-павильон, уцелевший после Всероссийской выставки 1896 года.
Деревянный двухэтажный терем (Климовская, 84), расположенный недалеко от парка «Им. 1 Мая», построен в форме «птичьей лапы» (!) по проекту архитектора Михаила Преображенского – настоящий образец деревянного зодчества конца 19 – начала 20 веков.
Павильон открыли для посещения одновременно с Всероссийской промышленно-художественной выставкой 28 мая 1896 года как демонстрационный образец новаторского концепта «Школа-церковь». Именно так в представлении царского правительства должны были выглядеть учебные заведения в Российской империи. Идея, кстати, прижилась, и вплоть до Октябрьской революции архитектурное решение было широко распространено. На первом этаже размещали спальни для учеников, столовую, квартиру учителя; на втором – церковь, четыре классных комнаты и библиотеку. Главная лестница вела на второй этаж, а дополнительная – на колокольню.
Павел Баринов
краевед, экскурсовод
До настоящего времени они не сохранились, как и крыльцо, на котором в свое время стоял Николай II со своей семьей (и даже оставил «благостные отзывы»). В павильоне экспонировались предметы, показывающие состояние церковных школ в России: альбомы зданий церковно-приходских школ, фотографические снимки учащихся, карты епархий с указанием расположения учебных заведений, письменные упражнения по нотному пению и пр. Здесь также демонстрировались творческие работы учеников: иконы, картины, церковные принадлежности, русские костюмы, кружева, вышивки. По всей видимости, церковь-школа была переведена из выставочного павильона в разряд жилого помещения почти сразу после революции. По крайней мере, после Великой Отечественной во всех доступных документах она уже однозначно фигурирует как жилое здание. Увы, внутри все это напоминает сейчас обычный советский деревянный барак. Правда, с очень необычной планировкой (как снаружи, так и в интерьерах).
В советское время все церковные атрибуты (включая три купола) уничтожили, а в здании разместился районный суд. В годы войны здесь был госпиталь (по некоторым сведениям, на него однажды упала бомба), в разное время здание несколько раз горело. С 1993 года 12-квартирный дом стал памятником истории и культуры регионального значения. А в 2023-м его как ОКН реконструировали: «В ходе капитального ремонта фасада восстановили утраченные декоративные элементы: резные карнизы и наличники, заменили деревянную обшивку и окна, отремонтировали цоколь, отмостку и воссоздали входные группы».
Рядом с павильоном Павел Баринов вместе с уличным художником Максом BMS планируют установить самодельные мемориальные таблички (5 таких досок уже есть в нашем городе, рассказывали о них здесь):
Действительно, большая часть павильонов после Всероссийской выставки была демонтирована и перевезена, другие сгорели в большом пожаре 1898 года, оставшиеся использовались как жилье для погорельцев слободы Катызы, уничтоженной тем пожаром. Но само существование этого здания опровергает огромную ошибку, которую допускают местные краеведы и экскурсоводы, заявляя, что от выставки вообще ничего не осталось. И наша работа – рассказать об этом, а заодно – напомнить нижегородцам и гостям города, какие события происходили здесь в свое время.
Фото: Анастасия Волкова
