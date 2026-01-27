«Николай II стоял со своей семьей на его крыльце и даже оставил благостные отзывы»

В советское время все церковные атрибуты (включая три купола) уничтожили, а в здании разместился районный суд. В годы войны здесь был госпиталь (по некоторым сведениям, на него однажды упала бомба), в разное время здание несколько раз горело. С 1993 года 12-квартирный дом стал памятником истории и культуры регионального значения. А в 2023-м его как ОКН реконструировали: «В ходе капитального ремонта фасада восстановили утраченные декоративные элементы: резные карнизы и наличники, заменили деревянную обшивку и окна, отремонтировали цоколь, отмостку и воссоздали входные группы».

Рядом с павильоном Павел Баринов вместе с уличным художником Максом BMS планируют установить самодельные мемориальные таблички (5 таких досок уже есть в нашем городе, рассказывали о них здесь):