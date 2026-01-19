От напоминалки о местах ссылок Горького до обстоятельств пленения Василия Темного

Познакомились с историком и художником, которые вешают в Нижнем самодельные стрит-арт-таблички о малоизвестных фактах из жизни известных людей и полузабытых исторических событиях.
Проходя через творческий кризис, Павел Баринов, краевед и в будущем экскурсовод (а еще специалист банковской сферы), увлекся велопрогулками по Нижнему Новгороду. Во время таких экспедиций он находил любопытные старинные здания и локации, историю которых исследовал, а после делился своими изысканиями в соцсетях.
Переживаниями по поводу отсутствия должного внимания к фактам из жизни знаменитых нижегородцев и наследию прошлых лет Павел делился и с участниками своих экскурсий, среди которых однажды оказался художник Макс БMS.
На экскурсию по Гребешковскому откосу к Паше меня привела моя девушка, которая без ума от Нижнего Новгорода. На той экскурсии Павел раз в 10 минут точно говорил: «Жаль, что никаких памятных табличек об этих событиях не установлено». К тому времени пару стрит-арт работ у меня уже висело. Прямо на этой экскурсии у меня появилась идея о сотрудничестве. Позже я ему написал, и теперь так и работаем, обсуждаем городские места, интересных личностей – он пишет, я занимаюсь иллюстрацией и визуализацией текста.
За полгода команда установила 5 мемориальных досок (места прикрепления выбирают с уважением к историческим поверхностям и природе). Причем одну из них, на Большой Покровской, снимали два раза подряд, но Павел горожан все равно хвалит: «Они относятся к нашим работам, скорее, с интересом, со случаями вопиющего вандализма мы пока не сталкивались».
1. Доска с Максимом Горьким на Гребешковском откосе (Соревнования, 10)
В 1898 году у писателя выходит двухтомник «Очерков и рассказов», после чего «буревестника революции» арестовывает царская полиция и отправляет в Тифлис. Спустя 2 месяца Горький возвращается в Нижний Новгород (благодаря заступничеству) на поселение под особый полицейский надзор. Этот период жизни писателя малоизучен, но доподлинно известно, что первые дни после ссылки он прожил на Гребешке в доме Пименова (ныне не сохранился). В дальнейшем буквально за несколько недель писатель меняет несколько адресов на близлежащих улицах около засыпанного впоследствии Жандармского оврага. В дальнейшем Горького арестовывали неоднократно, что только усиливало его известность. А значит – именно отсюда, с Гребешка, начала восходить всероссийская слава молодого литератора.
2. Екатерина Вторая (карикатура) (Маслякова, 25)
Нелицеприятным Нижний предстал перед императрицей Екатериной Второй, прибывшей сюда во время своего путешествия по Волге в 1767 году. Тогда в городе на 7000 жителей было всего 25 каменных домов. Считается, что императрица именно в этот свой вояж изрекла, что «город сей расположением прекрасен, а строением мерзок». За два дня пребывания в Нижнем императрице было подано более 200 жалоб, представлен будущий знаменитый механик Кулибин. А также попробована вода из засыпанного ныне Жандармского ручья, которая, по словам Екатерины, «ни в чем не уступала невской».
3. Василий Тёмный (Ярославская, 13)
Нижний Новгород в Средневековье был «фронтиром», спорной территорией, переходящей из рук в руки, то приходя в упадок, то богатея. Именно здесь, в районе Гребешковского откоса, в 15 веке находился «Нижний Новгород меньшой» – маленькая крепость, построенная взамен разрушенного несколькими десятилетиями ранее Кремля. В 1445 году в этой крепости томился плененный глава русских княжеств – Василий Второй, ранее потерпевший поражение под Суздалем от войск другого легендарного правителя – Улу-Муххамеда, основателя Казанского ханства. Князь пробыл в Нижнем всего два дня, после чего его перевезли в пограничную крепость Курмыш, где он и содержался более месяца, а затем был отпущен под баснословный выкуп. Знаменитый же хан почти сразу был не то убит в Курмыше, не то умер своей смертью. Василия же Второго, ослепленного уже через несколько месяцев в результате дворцовых интриг, стали называть Тёмным.
4. Алёша Пешков (Дом И. Я. Чеснокова, ул. Алёши Пешкова,44)
Здесь с 1877 по 1881 год (с 9 до 12 лет) проживал будущий писатель Максим Горький. В те годы доходный дом Чеснокова был двухэтажным, с каменным полуподвалом, четырьмя окнами на улицу и во двор. Семейство писателя в этот период терпело страшную нужду. Дед к тому времени совсем ослеп. Алеша собирал старое железо, тряпье, лошадиные кости, которые продавал по 20 копеек за пуд. Благодаря усилиям матери, в 1877 году его зачислили в Слободское Кунавинское училище (хотя не принятых ребятишек было 140), которое он закончил в 1879 году с похвальным листом (награду гордый дед спрятал в сундук). Именно отсюда Алёша начал свой путь «в люди».
5. Цистерна завода Долгова (Ошарская, 15 Д)
Это все, что осталось от легендарного Спиртоочистительного завода Александра Долгова, основанного в 1885 году (здесь ежегодно производили 300 тыс ведер водки – лучшей в дореволюционной России!). Когда-то в цистерне хранили неразбавленный спирт, в советские годы ее помещение (всего 36 кв. метров) разбили на коммуналки, а в наше время планировали организовать музей спорта, но пока в отреставрированной башенке находится частная кузница.
