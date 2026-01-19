От напоминалки о местах ссылок Горького до обстоятельств пленения Василия Темного

Познакомились с историком и художником, которые вешают в Нижнем самодельные стрит-арт-таблички о малоизвестных фактах из жизни известных людей и полузабытых исторических событиях.

Проходя через творческий кризис, Павел Баринов, краевед и в будущем экскурсовод (а еще специалист банковской сферы), увлекся велопрогулками по Нижнему Новгороду. Во время таких экспедиций он находил любопытные старинные здания и локации, историю которых исследовал, а после делился своими изысканиями в соцсетях.