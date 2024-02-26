Где смотреть на Шухова?

В феврале — 85 лет, как мы живем без инженера Владимира Шухова, но с его башнями. Сам Шухов не из Нижнего, но знаменитым его сделал именно наш город, когда на Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года он впервые продемонстрировал свои новаторские конструкции. Рассказываем о самых примечательных работах в НН и не только.