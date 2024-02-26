Где смотреть на Шухова?

В феврале — 85 лет, как мы живем без инженера Владимира Шухова, но с его башнями. Сам Шухов не из Нижнего, но знаменитым его сделал именно наш город, когда на Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года он впервые продемонстрировал свои новаторские конструкции. Рассказываем о самых примечательных работах в НН и не только.
В Нижнем Новгороде и Нижегородской области
Копии башен на Стрелке
Если нет желания трястись несколько часов в машине и ехать в область, но очень хочется прикоснуться к важнейшему памятнику инженерной мысли, то на Стрелке есть уменьшенные реплики башен. Сделать селфи на фоне башен и удовлетворить внутреннего Корбюзье.
|Нижний Новгород, Стрелка, 21Ж
Шуховская башня в Сормово
Еще один младший брат Эйфеля находится в не самом очевидном месте и возвышается над коттеджами и избушками. Это одна из самых старых башен инженера, построенная в 1896 году.
Нижний Новгород, Кима, 86
Гиперболоидная башня на Оке
128–метровое металлическое кружево является единственной в мире опорой линией электропередач в виде сетчатой оболочки. Из трех пар конструкций, которые поддерживали провода, до наших дней сохранилась только одна башня, расположившаяся на левом берегу Оки.
|Дзержинск, пристань Шуховской башни
Водонапорная башня в Выксе
На территории выксунского металлургического завода находятся две Шуховские работы: 32–метровая водонапорная башня и свод листопрокатного цеха. На оба объекта можно посмотреть только в рамках экскурсии на сам завод. Или подождать, когда башня переедет в «Шухов парк».
Выкса, Братьев Баташевых, 45
В Москве
Шуховская (Шаболовская) башня
Самый известный шедевр Шухова был возведен в 1919-1922 годах и по первоначальному проекту должен был иметь высоту 350 метров, что на 20 метров превзошло бы Эйфелеву башню. Но нехватка металла укоротила башню до 160. Сооружение все равно получилось внушительным и величавым и теперь понятно, чем вдохновлялся Питер Джексон при создании башни Мордора.
Москва, Шухова, 10
Крыша ГУМа
Новаторский подход для перекрытий и крыш зданий Шухов применил при строительстве стеклянной крыши ГУМа. На ее создание ушло более 800 тонн металла. Но, несмотря на столь внушительные цифры, полукруглая сетчатая крыша кажется легкой и утонченной. Поэтому в следующий раз, когда будете стоять в очереди за ГУМовским мороженым, советуем поднять голову.
Москва, Красная площадь, 3
Дебаркадер Киевского вокзала
Строительство вокзала шло в условиях дефицита метала и рабочей силы. Но даже в таких условиях Шухов нашел возможность использовать фирменный паттерн. Когда работа была завершена, застекленное пространство над платформами длиной в 230 метра стало крупнейшим в Европе.
Москва, площадь Киевского Вокзала, 1
Напомним, в 2023 году Объединенная металлургическая компания выпустила первое русскоязычное издание известной книги Райнера Грефе «Гений легких конструкций. Владимир Шухов (1853-1939)». Двухтомник состоит из более тысячи страниц. Подробнее о книге рассказываем по ссылке.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив редакции
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