В Нижнем представили концепцию развития территории Нижегородской ярмарки и площади Ленина

На благоустройство пространства потратят около 300 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что институт развития городской среды на онлайн-презентации представили концепцию развития площади перед Московским вокзалом. Реализация проекта намечена на 2021 год и посвящена 800-летию Нижнего Новгорода.

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Фото: сайт ИРГСНО.