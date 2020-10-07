В Нижнем представили концепцию развития территории Нижегородской ярмарки и площади Ленина

Архитекторы института развития городской среды представили концепцию благоустройства территории Нижегородской ярмарки. Проект разработан московским бюро Megabudka и направлен на формирование зон, имеющих различный характер и гармонично перетекающих друг в друга.
Главная задача благоустройства — объединения площади Ленина, Ярмарочной, территории возле павильона №1, сквера Бетанкура в единое городское пространства и включение их в активную жизнь города.
Концепция предполагает дополнительное озеленение, замену тротуарного покрытия, установку малых архитектурных форм, ремонт существующих ландшафтных композиций, подпорных стенок, дорожно-тропиночной сети и модернизацию наружного освещения. Кроме того, благоустройство зоны отдыха с навесами вдоль склонов. Площадь перед строящимся павильоном №1 оградят от проезжей части с помощью озеленения — ее будут использовать как выставочную территорию.
На благоустройство пространства потратят около 300 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что институт развития городской среды на онлайн-презентации представили концепцию развития площади перед Московским вокзалом. Реализация проекта намечена на 2021 год и посвящена 800-летию Нижнего Новгорода.
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Фото: сайт ИРГСНО.
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