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В Нижнем представили концепцию развития территории Нижегородской ярмарки и площади Ленина

Архитекторы института развития городской среды представили концепцию благоустройства территории Нижегородской ярмарки. Проект разработан московским бюро Megabudka и направлен на формирование зон, имеющих различный характер и гармонично перетекающих друг в друга.

 

Главная задача благоустройства — объединения площади Ленина, Ярмарочной, территории возле павильона №1, сквера Бетанкура в единое городское пространства и включение их в активную жизнь города.

Концепция предполагает дополнительное озеленение, замену тротуарного покрытия, установку малых архитектурных форм, ремонт существующих ландшафтных композиций, подпорных стенок, дорожно-тропиночной сети и модернизацию наружного освещения. Кроме того, благоустройство зоны отдыха с навесами вдоль склонов. Площадь перед строящимся павильоном №1 оградят от проезжей части с помощью озеленения — ее будут использовать как выставочную территорию. 

 

На благоустройство пространства потратят около 300 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что институт развития городской среды на онлайн-презентации представили концепцию развития площади перед Московским вокзалом. Реализация проекта намечена на 2021 год и посвящена 800-летию Нижнего Новгорода.

 

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Фото: сайт ИРГСНО.

 

Анна Ефимычева,
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