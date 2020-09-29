В Нижнем представили концепцию развития площади перед Московским вокзалом

Согласно опросу горожан, главные проблемы территории — низкое качество дорожного покрытия, отсутствие мест для отдыха, недостаточное озеленение, стихийные парковки и отсутствие точек притяжения и навигации на территории.

Площадь вокзала — первое, что видят гости, прибывающие в город. Туристы отмечают, что вся красота архитектуры теряется на фоне рекламных баннеров, спонтанных стоянок и торговых точек с сувенирами. Чтобы решить проблемы, архитекторы решили добавить в пространство несколько дополнительных пешеходных переходов, сделать на проезжей части выделенные полосы для общественного транспорта, перенести основную остановку к пригородным направлениям, а остановку рядом с Царским павильоном сделать туристической. Кроме того, организовать места отдыха, создать логичную и понятную навигацию и ввести единый дизайн-код на территории площади.

На данном этапе разрабатывается проектно-сметная документация для дальнейшей реализации концепции благоустройства.

Ранее сообщалось, что институт развития городской среды на онлайн-презентации представили предварительную концепцию развития набережной. Реализация проекта намечена на 2021 год и посвящена 800-летию Нижнего Новгорода.