В Нижнем ограничат парковку у электрозаправок

С 13 марта в городе введут ограничения на остановку и стоянку около электрозаправочных станций. На участках установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с информационной табличкой — «Кроме электро- и гибридных автомобилей, имеющих возможность зарядки от внешнего источника».
Ограничения вводят для водителей обычных машин. Они часто паркуются около заправок и мешают электротранспорту зарядить аккумуляторы.
Ограничения буду действовать на 43 электрозаправках.
Почему каждый третий нижегородец хочет пересесть на электрокар читайте здесь.
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Фото: unsplash
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