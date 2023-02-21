В Нижнем ограничат парковку у электрозаправок

Ограничения вводят для водителей обычных машин. Они часто паркуются около заправок и мешают электротранспорту зарядить аккумуляторы.

Ограничения буду действовать на 43 электрозаправках.

Почему каждый третий нижегородец хочет пересесть на электрокар читайте здесь.







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Фото: unsplash