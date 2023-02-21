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Транспорт

В Нижнем ограничат парковку у электрозаправок

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С 13 марта в городе введут ограничения на остановку и стоянку около электрозаправочных станций. На участках установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с информационной табличкой — «Кроме электро- и гибридных автомобилей, имеющих возможность зарядки от внешнего источника».

 

Ограничения вводят для водителей обычных машин. Они часто паркуются около заправок и мешают электротранспорту зарядить аккумуляторы.

Ограничения буду действовать на 43 электрозаправках.

Почему каждый третий нижегородец хочет пересесть на электрокар читайте здесь.



 

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Фото: unsplash

 

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