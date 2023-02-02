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Каждый третий нижегородец хочет пересесть на электрокар

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Нижегородцы выбирают электромобили за экологичность, низкую стоимость зарядки на станции и тишину в салоне. Об этом говорят данные опроса «Ренессанс страхование» и «Авито.Авто». В опросе приняли участие десять тысяч респондентов из российских городов-миллионников.

 

Более трети нижегородцев хотят приобрести электромобиль (38%). Владеют такой машиной только 1% опрошенных.

Самыми популярными у жителей Нижнего Новгорода считаются японские марки автомобилей — такую хотел бы купить каждый третий опрошенный. В тройку самых популярных марок также вошли немецкие (20%) и российские (18%).

Больше всего опасений у нижегородских любителей электромобилей вызывает батарея, а особенно короткое замыкание внутри нее (52%).

Идеальной защитой, по мнению нижегородцев, может считаться страхование от самовозгорания (47%), защита от повреждения аккумулятора (42%) и возможность вызвать эвакуатор неограниченное количество раз (38%).

 

 

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Фото: unsplash

 

 

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