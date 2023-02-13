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Транспорт

«Валдаи» и «Метеоры» смогут останавливаться в Кстове

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«Метеоры» и «Валдаи» смогут останавливаться в Кстове после строительства набережной. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания области.

 

В Кстове может появиться набережная под парком Юбилейный. Планируется, что работы стартуют не раньше 2025 года. И тогда «Метеоры» и «Валдаи», которые следуют из Нижнего по Волге, смогут сделать там остановку.

Ранее стало известно, что для навигации 2023 года в регионе разработают новые скоростные речные маршруты. Ожидается, что «Валдаи» будут ходить до Дзержинска, Кстова, Васильсурска и Лыскова. «Метеоры» отправятся до Костромы и Казани.



 

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Фото: «telegram-канал Южная служба новостей»

 

 

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