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Новые маршруты «Валдаев» и «Метеоров»

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Для навигации 2023 года в регионе разработают новые скоростные речные маршруты. Ожидается, что «Валдаи» будут ходить до Дзержинска, Кстова, Васильсурска и Лыскова. «Метеоры» отправятся до Костромы и Казани.

 

В этом году «Валдаи 45Р» выполняли рейсы до Бора, Балахны, Макарьева, Чкаловска, Сокольского, Козьмодемьянска.

Сейчас требуются дополнительные средства из федерального бюджета на финансирование речных перевозок. Также прорабатывается вопрос о сокращении сроков согласования на строительство причалов и приобретение судов.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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