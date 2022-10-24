Новые маршруты «Валдаев» и «Метеоров»

Для навигации 2023 года в регионе разработают новые скоростные речные маршруты. Ожидается, что «Валдаи» будут ходить до Дзержинска, Кстова, Васильсурска и Лыскова. «Метеоры» отправятся до Костромы и Казани.
В этом году «Валдаи 45Р» выполняли рейсы до Бора, Балахны, Макарьева, Чкаловска, Сокольского, Козьмодемьянска.
Сейчас требуются дополнительные средства из федерального бюджета на финансирование речных перевозок. Также прорабатывается вопрос о сокращении сроков согласования на строительство причалов и приобретение судов.
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Фото: архив пресс-служб
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