Ежегодный ресерч «Собака.ru» на тему «Нижний будущего» (урбанистика! архитектура! девелопмент!) на этот раз получился очень конкретным и по делу

В будущее возьмут всех – главное, быть к нему готовым!

Министр градостроительной деятельности Дарья Шунаева называет знаковые объекты, которые появятся на нижегородских улицах уже совсем скоро. Программный директор Школы дизайна Вышки Григорий Хромов модифицирует зумерский креатив в виральную городскую айдентику. Нина Секаева, директор частной школы им. Михалкова (и наша кавер-леди!), рассуждает о поддержке талантливых детей как перспективном стартапе, – а мы тем временем ловим горячий тренд журналистики и трансформируем ее интервью в актуальный нейронарратив. 

Ищите новый номер в городе или листайте прямо сейчас в журнальном формате.

