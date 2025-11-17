Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

ДИЗАЙН + АРХИТЕКТУРА

Они сошлись – новая волна русского дизайна и камень архитектурного ренессанса. В нашем ноябрьском номере – стихи и проза двух родственных дисциплин!

Анна Гельфонд

Евгений Румянцев

Александра Санькова

Алексей Леонтьевский

Как из крутого замеса нижегородского стрит-арта с немецким баухаусом получаются фэшн-стулья для самых модных ресторанов Москвы и Нижнего – рассказывает их создатель Евгений Румянцев. Зачем нашему городу свой дизайн-код и что делает его пространства по-настоящему френдли – объясняет легенда нижегородской архитектуры Анна Гельфонд. Плюс наш рейтинг топовых объектов для интерьера: от антикварных жардиньерок (да, они вам нужны!) до хохломы с укропом – и это действительно красиво!

Ищите новый номер в городе или листайте прямо сейчас в журнальном формате.

