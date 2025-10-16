В основе деятельности героев октябрьского номера «Собака.ru» в Нижнем Новгороде – высокая идея: экология и сохранение природы, улучшение жизни людей вокруг, культура и образование.
Ищем (и находим!) тех, кто создает современную экономику прямо сейчас. Мы отправились на Борский стекольный завод (суперстар локального промышленного кластера), чтобы понять, почему туда стремятся зумеры (спойлер: чтобы работать головой, а не только руками) и зачем там оплачивают чек-апы сотрудников (олды оценят). А еще погрузились в мир микронизированных силикагелей (незаменимы и в медицине, и в строительстве), которые в Дзержинске теперь производят без ущерба для экологии (да, такое возможно!). Бизнес только ради денег? Не наша тема!
Илона Лапшина
генеральный директор мультимедиа «НН.Собака.ru»
Да, рентабельность всегда была и остается приоритетом любого бизнеса. Но мы наблюдаем движение вверх – от фундамента пирамиды Маслоу к тем ключевым акторам экономики, для которых идея бизнеса приобретает все большее значение. К тем, кому важно не только заработать деньги, но и изменить мир к лучшему.
Идея нашего медиа, миссия «Собака.ru» – рассказывать миру о выдающихся людях Нижнего Новгорода, талантливых и увлеченных своим делом. Их истории – это стремление улучшить нашу жизнь, живая иллюстрация того, как личная активность каждого влияет на все общество и наш город. Именно о таких людях мы рассказываем в журнале, на сайте, их мы награждаем статуэткой на сцене великих Пакгаузов.
А недавно в Русском музее фотографии мы открыли выставку «Закулисье глянца». На ней можно не только познакомиться с работами фотографов «Собака.ru», но и посмотреть в глаза героям нашего мультимедиа: людям, для которых дело – это в первую очередь про вдохновение и смыслы. Людям, которые своими проектами меняют культурный ландшафт города.
