генеральный директор мультимедиа «НН.Собака.ru»

Да, рентабельность всегда была и остается приоритетом любого бизнеса. Но мы наблюдаем движение вверх – от фундамента пирамиды Маслоу к тем ключевым акторам экономики, для которых идея бизнеса приобретает все большее значение. К тем, кому важно не только заработать деньги, но и изменить мир к лучшему.

Идея нашего медиа, миссия «Собака.ru» – рассказывать миру о выдающихся людях Нижнего Новгорода, талантливых и увлеченных своим делом. Их истории – это стремление улучшить нашу жизнь, живая иллюстрация того, как личная активность каждого влияет на все общество и наш город. Именно о таких людях мы рассказываем в журнале, на сайте, их мы награждаем статуэткой на сцене великих Пакгаузов.

А недавно в Русском музее фотографии мы открыли выставку «Закулисье глянца». На ней можно не только познакомиться с работами фотографов «Собака.ru», но и посмотреть в глаза героям нашего мультимедиа: людям, для которых дело – это в первую очередь про вдохновение и смыслы. Людям, которые своими проектами меняют культурный ландшафт города.