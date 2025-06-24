Коллекционный номер журнала «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода»

50 человек и команд, которые уже сейчас делаю жизнь лучше. 50 лауреатов, которые совершили прорыв в своей области: кино и медиа, искусство, бизнес, спорт, просвещение, музыка, урбанистика, мода, наука и технологии. 50 поводов гордиться городом и его людьми.

Встречайте! Главный номер года — коллекционный выпуск журнала «Собака.ru» в Нижнем Новгороде — традиционно посвящен всем героям премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода», которых уже сегодня вечером мы будем чествовать в Пакгаузах на Стрелке!

Редакция подготовила 50 интервью и фотосессий, проведенных в знаковых городских локациях (выбор лауреатов!).

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