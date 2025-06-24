Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
Общество

Поделиться:

Коллекционный номер журнала «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода»

Они возрождают древние промыслы и запускают суперсовременные нейротехнологии, снимают исторические сериалы и штурмуют релизами стриминг-сервисы, побеждают в олимпиадах, создают модные аутфиты и топовые арт-объекты.

50 человек и команд, которые уже сейчас делаю жизнь лучше. 50 лауреатов, которые совершили прорыв в своей области: кино и медиа, искусство, бизнес, спорт, просвещение, музыка, урбанистика, мода, наука и технологии. 50 поводов гордиться городом и его людьми.

Встречайте! Главный номер года — коллекционный выпуск журнала «Собака.ru» в Нижнем Новгороде — традиционно посвящен всем героям премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода», которых уже сегодня вечером мы будем чествовать в Пакгаузах на Стрелке!

Редакция подготовила 50 интервью и фотосессий, проведенных в знаковых городских локациях (выбор лауреатов!).

Ищите новый номер в городе или листайте прямо сейчас в журнальном формате.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: