Коллекционный номер журнала «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода»

Они возрождают древние промыслы и запускают суперсовременные нейротехнологии, снимают исторические сериалы и штурмуют релизами стриминг-сервисы, побеждают в олимпиадах, создают модные аутфиты и топовые арт-объекты.
50 человек и команд, которые уже сейчас делаю жизнь лучше. 50 лауреатов, которые совершили прорыв в своей области: кино и медиа, искусство, бизнес, спорт, просвещение, музыка, урбанистика, мода, наука и технологии. 50 поводов гордиться городом и его людьми.
Встречайте! Главный номер года — коллекционный выпуск журнала «Собака.ru» в Нижнем Новгороде — традиционно посвящен всем героям премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода», которых уже сегодня вечером мы будем чествовать в Пакгаузах на Стрелке!
Редакция подготовила 50 интервью и фотосессий, проведенных в знаковых городских локациях (выбор лауреатов!).
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