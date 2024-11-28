Колбасная история успеха, hr-лайфхаки от Ладыгиной и сервисные инсайды Novikov Group: что будут обсуждать на форуме «Пальмовой ветви ресторанного бизнеса»

В блоке «Концепции» своим опытом делятся рестораторы Евгений Реймер («Посольство» и «Белотурка» Самара, «Нео» Москва) – он расскажет о «культурном коде». С Андреем Мерзляковым («Лев Бородинский», «Судак» и БАЛТ в Калининграде) поговорим о простых вещах, как основе крутых концепций, а с Ларисой Невидайло (2.0, «Максимыч» «Чум» в Тюмени) обсудим актуальность и как ее сохранять на протяжении 20 лет.

Проникнем во «внутреннюю кухню» холдинга Vasilchuki Restaurant Group. Потом узнаем как привлечь новых сотрудников от Марины Ладыгиной (ТТ Bistro, «Горячо», «Краса») и научимся золотым стандартам сервиса у Алёны Мининой из Pro.хинкали by Novikov (Сочи, Москва, Ташкент и не только).

Наконец выведем формулу любви с колбасным гуру Андрея Куспица («Колбасный цех») в Москве), основателем сети корейского стритфуда Chicko Сергея Лебедева и ресторатором Татьяной Беркович («Балаган»).

2 декабря сотня лучших новых концепций объявят на Форуме лидеров фуд-индустрии, а вошедшие в ТОП-100 получат соответствующие знаки отличия. ТОП-100 станет лонг-листом и основой для экспертного выбора финалистов премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» - 2025.