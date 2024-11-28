Колбасная история успеха, hr-лайфхаки от Ладыгиной и сервисные инсайды Novikov Group: что будут обсуждать на форуме «Пальмовой ветви ресторанного бизнеса»

Концепт встречи и дискуссий лидеров фуд-индустрии в этом году: гастрономия как история любви. Топы со всей страны (от нашей Марины Ладыгиной до Дмитрия Васильчука) будут рассказывать о принципах эффективной экспансии, формуле феноменальной (!) популярности, а еще, например, о том, как построить успешный ресторан, игнорируя тренды. После лекций объявят свежий состав «Топ-100 новых ресторанных концепций». В медиа-жюри – диджитал-главред «НН.Собака.ru» Катерина Смирнова.
В блоке «Концепции» своим опытом делятся рестораторы Евгений Реймер («Посольство» и «Белотурка» Самара, «Нео» Москва) – он расскажет о «культурном коде». С Андреем Мерзляковым («Лев Бородинский», «Судак» и БАЛТ в Калининграде) поговорим о простых вещах, как основе крутых концепций, а с Ларисой Невидайло (2.0, «Максимыч» «Чум» в Тюмени) обсудим актуальность и как ее сохранять на протяжении 20 лет.
Проникнем во «внутреннюю кухню» холдинга Vasilchuki Restaurant Group. Потом узнаем как привлечь новых сотрудников от Марины Ладыгиной (ТТ Bistro, «Горячо», «Краса») и научимся золотым стандартам сервиса у Алёны Мининой из Pro.хинкали by Novikov (Сочи, Москва, Ташкент и не только).
Наконец выведем формулу любви с колбасным гуру Андрея Куспица («Колбасный цех») в Москве), основателем сети корейского стритфуда Chicko Сергея Лебедева и ресторатором Татьяной Беркович («Балаган»).
2 декабря сотня лучших новых концепций объявят на Форуме лидеров фуд-индустрии, а вошедшие в ТОП-100 получат соответствующие знаки отличия. ТОП-100 станет лонг-листом и основой для экспертного выбора финалистов премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» - 2025.
Когда: 2 декабря
Где: Moscow Marriott Imperial Plaza (ул. Краснопрудная, 12)
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