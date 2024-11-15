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Рестораторы, внимание! Сегодня последний день приема заявок премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса»

Заявки принимают от новых заведений со всей России на сайте официального медиапартнера премии. В начале декабря эксперты индустрии выберут лучших — они войдут в «ТОП-100 новых ресторанных концепций» и смогут претендовать на получение «Пальмовой ветви» - 2025.

Подать заявку могут рестораны и кафе любого формат, которые соответствуют следующим критериям:

  • дата открытия первого ресторана с данной концепцией в 2024 году;
  • креативность, оригинальность и новизна концепции;
  • быстрая окупаемость проекта;
  • потенциальная возможность тиражирования концепции;
  • соответствие современным тенденциям.

Премию «Пальмовая ветвь» вручают с 2006 года, когда была основана Ассоциация участников ресторанного рынка. Победителей выбирают путем прямого голосования присутствующих на событии представителей индустрии. Сотню лучших новых концепций объявят 2 декабря в Moscow Marriott Imperial Plaza на Форуме лидеров фуд-индустрии. Вошедшие в ТОП-100 получат особые знаки отличия.

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