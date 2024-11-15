Рестораторы, внимание! Сегодня последний день приема заявок премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса»

Заявки принимают от новых заведений со всей России на сайте официального медиапартнера премии. В начале декабря эксперты индустрии выберут лучших — они войдут в «ТОП-100 новых ресторанных концепций» и смогут претендовать на получение «Пальмовой ветви» - 2025.
Подать заявку могут рестораны и кафе любого формат, которые соответствуют следующим критериям:
- дата открытия первого ресторана с данной концепцией в 2024 году;
- креативность, оригинальность и новизна концепции;
- быстрая окупаемость проекта;
- потенциальная возможность тиражирования концепции;
- соответствие современным тенденциям.
Премию «Пальмовая ветвь» вручают с 2006 года, когда была основана Ассоциация участников ресторанного рынка. Победителей выбирают путем прямого голосования присутствующих на событии представителей индустрии. Сотню лучших новых концепций объявят 2 декабря в Moscow Marriott Imperial Plaza на Форуме лидеров фуд-индустрии. Вошедшие в ТОП-100 получат особые знаки отличия.
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