Рестораторы, внимание! Сегодня последний день приема заявок премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса»

Подать заявку могут рестораны и кафе любого формат, которые соответствуют следующим критериям:

дата открытия первого ресторана с данной концепцией в 2024 году;

креативность, оригинальность и новизна концепции;

быстрая окупаемость проекта;

потенциальная возможность тиражирования концепции;

соответствие современным тенденциям.

Премию «Пальмовая ветвь» вручают с 2006 года, когда была основана Ассоциация участников ресторанного рынка. Победителей выбирают путем прямого голосования присутствующих на событии представителей индустрии. Сотню лучших новых концепций объявят 2 декабря в Moscow Marriott Imperial Plaza на Форуме лидеров фуд-индустрии. Вошедшие в ТОП-100 получат особые знаки отличия.