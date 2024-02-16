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«Салют», «Цейлон», «Юла» и «Совок» присоединились к акции «Прикоснуться словами». Почему это важно?

Нижегородские кофейни и бургерные присоединилась к доброй акции «Прикоснуться словами». До 21 февраля в их заведениях можно купить валентинки. Их создали студенты фонда «Антон тут рядом». Все собранные деньги пойдут в проекты поддержки детей и взрослых с аутизмом.

 

Где найти открытки?

В «Салюте», «Цейлоне», «Юле» и «Совке». Если у кого-то не получится прийти, можно купить диджитал-валентинку в этом боте или заказать мерч, чтобы поддержать акцию.

А что в целом дарили нижегородцы ко Дню всех Влюбленных. В традиционном топе — цветы, украшения и гаджеты. А сколько готовы потратить жители города на подарок? Рассказываем.



 

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Фото: unsplash

 

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