«Салют», «Цейлон», «Юла» и «Совок» присоединились к акции «Прикоснуться словами». Почему это важно?

Где найти открытки?

В «Салюте», «Цейлоне», «Юле» и «Совке». Если у кого-то не получится прийти, можно купить диджитал-валентинку в этом боте или заказать мерч, чтобы поддержать акцию.

А что в целом дарили нижегородцы ко Дню всех Влюбленных. В традиционном топе — цветы, украшения и гаджеты. А сколько готовы потратить жители города на подарок? Рассказываем.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash