Что дарят нижегородцы ко Дню всех Влюбленных? Рассказываем

Почти каждый второй нижегородец (47%) готов потратить на подарок коллеге или знакомому от 500 до 1000 рублей. Еще треть готова отдать от 1 до 3 тысяч рублей за приятный сюрприз.

На подарок родным и близким нижегородцы готовы отдавать более 5 тысяч рублей.

Самыми популярными подарками стали цветы (55%), украшения и аксессуары (48%), гаджеты и электроника (47%). В пятерке товаров — кондитерские изделия (42%) и подарочные сертификаты в магазины (40%).

При выборе подарка нижегородцы уделяют особенное внимание сервису и стоимости доставки.

Залетаем в последний вагон и рассказываем о модных, полезных, нетривиальных подарках для ваших «половинок» на День влюбленных. В подборке воспоминания о первом сексе, осознанность, ручной труд и путешествия без загранника.

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Фото: unsplash