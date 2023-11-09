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Нижний — в топ-10 для отдыха с детьми в ноябре

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Нижний Новгород вошел в топ-10 и занял шестое место среди популярных направлений для отдыха с детьми в ноябре 2023 года.

 

Туристы приезжают в столицу Приволжья во время осенних каникул в среднем на три ночи.

Примерная стоимость проживания в городе в эти дни — более четырех тысяч рублей за ночь.

«Золото» рейтинга у Петербурга. Туристы приезжают сюда на осенних каникулах в среднем на 4 ночи. Второе место занял у Сочи, а на третьем месте разместилась Москва.

Ранее аналитики онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования и определили самые популярные направления для отдыха на реках и озерах в октябре 2023 года. Рассказываем, на каком месте Нижний.



 

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Фото: фотобанк

 

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