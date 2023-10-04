Нижний — в топ-3 рейтинга популярных направлений для отдыха на реках и озерах

В рейтинге нет безусловных лидеров — Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому в топ-3 вышли волжские города: на первом месте оказалась Казань, на втором — Нижний Новгород, а на третьем — Волгоград.

Десять самых популярных направлений для отдыха на реках и озерах в октябре:

Казань, Татарстан Нижний Новгород, Нижегородская область Волгоград, Волгоградская область Ярославль, Ярославская область Ростов-на-Дону, Ростовская область Самара, Самарская область Сортавала, Карелия Псков, Псковская область Иркутск, Иркутская область Великий Новгород, Новгородская область







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Фото: фотобанк