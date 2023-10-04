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Нижний — в топ-3 рейтинга популярных направлений для отдыха на реках и озерах

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Аналитики онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования и определили самые популярные направления для отдыха на реках и озерах в октябре 2023 года. Нижний Новгород занял второе место.

 

В рейтинге нет безусловных лидеров — Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому в топ-3 вышли волжские города: на первом месте оказалась Казань, на втором — Нижний Новгород, а на третьем — Волгоград.

Десять самых популярных направлений для отдыха на реках и озерах в октябре:

  1. Казань, Татарстан
  2. Нижний Новгород, Нижегородская область
  3. Волгоград, Волгоградская область
  4. Ярославль, Ярославская область
  5. Ростов-на-Дону, Ростовская область
  6. Самара, Самарская область
  7. Сортавала, Карелия
  8. Псков, Псковская область
  9. Иркутск, Иркутская область
  10. Великий Новгород, Новгородская область



 

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Фото: фотобанк

 

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