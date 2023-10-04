Нижний — в топ-3 рейтинга популярных направлений для отдыха на реках и озерах

Аналитики онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования и определили самые популярные направления для отдыха на реках и озерах в октябре 2023 года. Нижний Новгород занял второе место.
В рейтинге нет безусловных лидеров — Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому в топ-3 вышли волжские города: на первом месте оказалась Казань, на втором — Нижний Новгород, а на третьем — Волгоград.
Десять самых популярных направлений для отдыха на реках и озерах в октябре:
- Казань, Татарстан
- Нижний Новгород, Нижегородская область
- Волгоград, Волгоградская область
- Ярославль, Ярославская область
- Ростов-на-Дону, Ростовская область
- Самара, Самарская область
- Сортавала, Карелия
- Псков, Псковская область
- Иркутск, Иркутская область
- Великий Новгород, Новгородская область
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Фото: фотобанк
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