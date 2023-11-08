Пара года: 100-летний Отар Дадишкилиани женился на Татьяне Уколовой

7 ноября в Нижегородском Доме бракосочетания зарегистрировали брак Отар Дадишкилиани и Татьяна Уколова.
100-летний Дадишкилиани — заслуженный артист России и Белоруссии, режиссер-постановщик Нижегородского оперного театра. В его постановке можно увидеть спектакли «Спартак», «Борис Годунов», «Летучая мышь», «Иван Сусанин», «Ханума» и «Русалка».
Невесте Татьяне — 75. Она — художник по костюмам в Нижегородском Доме актера.
В этом году новый сезон Оперного театра открывал «Спартак» Отара Дадишкилиани. Он пришел на премьеру и зрители имели возможность лично поблагодарить маэстро.
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Фото: unsplash
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