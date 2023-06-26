Нижегородка получила титул «Миссис Пышные Формы 2023»

Вице-президент страхового дома ВСК Ольга Каменская представила Россию на международном конкурсе в Америке.
Нижегородка Ольга Каменская стала победительницей конкурса «Миссис земной шар» в номинации «Пышные Формы».
Финал ежегодного международного конкурса прошел в Калифорнии.
«Мы рады, что направление "Пышные Формы" в конкурсах красоты дает возможность всем женщинам, чьи формы отличаются от общепринятых стандартов, заявить о себе и получить признание», — отмечают организаторы.
Узнать больше об обладательнице титула Mrs .Russia Curve 2023, о ее работе и успехах в сфере организации детских праздников можно в интервью НН.Собака.ru по ссылке.
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Фото: архив героини
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