18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Нижегородка получила титул «Миссис Пышные Формы 2023»

Поделиться:

Вице-президент страхового дома ВСК Ольга Каменская представила Россию на международном конкурсе в Америке.

 

Нижегородка Ольга Каменская стала победительницей конкурса «Миссис земной шар» в номинации «Пышные Формы».

Финал ежегодного международного конкурса прошел в Калифорнии.

«Мы рады, что направление "Пышные Формы" в конкурсах красоты дает возможность всем женщинам, чьи формы отличаются от общепринятых стандартов, заявить о себе и получить признание», — отмечают организаторы.

Узнать больше об обладательнице титула Mrs .Russia Curve 2023, о ее работе и успехах в сфере организации детских праздников можно в интервью НН.Собака.ru по ссылке.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив героини

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: