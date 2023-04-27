Пакгаузы на Стрелке отмечены «Золотым сечением»

Культурные пространства — выставочный и концертный павильоны выполнены по концепции архитектурного бюро «СПИЧ». У Пакгаузов это уже восьмая победа с момента их открытия.
Нижегородские Пакгаузы получили золотой диплом в номинации «Реконструкция».
Кроме того, золотой диплом в номинации «Дизайн-объект» завоевала команда «Про.Движение» с арт-объектом, отсылающим к сетчатым конструкциям инженера Владимира Шухова. Башни появились во время благоустройства и активации Стрелки.
Напомним, 30 апреля в концертном Пакгаузе на Стрелке пройдет фортепианный вечер «Пианиссимо», в рамках которого выступит нижегородец Валентин Малинин. В программе — Бетховен, Скрябин, Локшин и Чайковский.
Нижегородцы смогут поучаствовать в розыгрышах билетов на каждый концерт Пианиссимо в telegram-канале «НН.Собака.ru».
Гид по фестивалю молодых звезд «Пианиссимо» можно найти здесь.
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Фото: ИРГСНО
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