Пакгаузы на Стрелке отмечены «Золотым сечением»

Нижегородские Пакгаузы получили золотой диплом в номинации «Реконструкция».

Кроме того, золотой диплом в номинации «Дизайн-объект» завоевала команда «Про.Движение» с арт-объектом, отсылающим к сетчатым конструкциям инженера Владимира Шухова. Башни появились во время благоустройства и активации Стрелки.

Напомним, 30 апреля в концертном Пакгаузе на Стрелке пройдет фортепианный вечер «Пианиссимо», в рамках которого выступит нижегородец Валентин Малинин. В программе — Бетховен, Скрябин, Локшин и Чайковский.

Нижегородцы смогут поучаствовать в розыгрышах билетов на каждый концерт Пианиссимо в telegram-канале «НН.Собака.ru».

Гид по фестивалю молодых звезд «Пианиссимо» можно найти здесь.

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Фото: ИРГСНО