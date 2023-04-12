Нижегородец Елисей Мишин победил в шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым

Съемки шоу длились 14 часов. В нем принимали участие шесть юных кулинаров из разных городов России. На пути к победе им необходимо было выполнить несколько заданий.

«Два золотых ножа в Нижнем! У Сулимы и у меня! — надо вместе нам с ним сфоткаться», — поделился Елисей.

Напомним, ранее шеф-повар и владелец кулинарной студии в Нижнем Андрей Сулима тоже выиграл в шоу «Молодые ножи».







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Фото: архив героя