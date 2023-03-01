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Андрей Сулима победил в шоу «Молодые ножи»

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Андрей Сулима — шеф-повар и владелец кулинарной студии в Нижнем выиграл в шоу «Молодые ножи». Он стал победителем и обладателем золотого шеф-ножа Константина Ивлева.

 

Шеф поучаствовал в спецвыпуске проекта вместе с мастерами со всей России. За победу боролись еще пять поваров, а среди них еще один нижегородец Глеб Левицкий.

В финальном испытании Андрей приготовил «Три истории про гуся».

Ранее Андрей Сулима помогал выбрать лучшую шаурму в Нижнем Новгороде. А шеф всея Руси Константин Ивлев рассказал о роли личности повара в истории и о том, как разочаровался в ресторанном бизнесе и критиках.



 

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Фото: кадр из шоу

 

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