Андрей Сулима победил в шоу «Молодые ножи»

Шеф поучаствовал в спецвыпуске проекта вместе с мастерами со всей России. За победу боролись еще пять поваров, а среди них еще один нижегородец Глеб Левицкий.

В финальном испытании Андрей приготовил «Три истории про гуся».

Ранее Андрей Сулима помогал выбрать лучшую шаурму в Нижнем Новгороде. А шеф всея Руси Константин Ивлев рассказал о роли личности повара в истории и о том, как разочаровался в ресторанном бизнесе и критиках.







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Фото: кадр из шоу