Андрей Сулима победил в шоу «Молодые ножи»

Андрей Сулима — шеф-повар и владелец кулинарной студии в Нижнем выиграл в шоу «Молодые ножи». Он стал победителем и обладателем золотого шеф-ножа Константина Ивлева.
Шеф поучаствовал в спецвыпуске проекта вместе с мастерами со всей России. За победу боролись еще пять поваров, а среди них еще один нижегородец Глеб Левицкий.
В финальном испытании Андрей приготовил «Три истории про гуся».
Ранее Андрей Сулима помогал выбрать лучшую шаурму в Нижнем Новгороде. А шеф всея Руси Константин Ивлев рассказал о роли личности повара в истории и о том, как разочаровался в ресторанном бизнесе и критиках.
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Фото: кадр из шоу
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