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К Шуховской башне построят дорогу

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Дорогу к Шуховской башне планируют построить в Дзержинске. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем telegram-канале.

 

Дорога будут проектировать в обход поселка Дачный. Подробности о строительстве дороги станут известны после одобрения выделения финансирования Законодательным собранием региона.

Ранее стало известно, что на двух участках Нижнего — от пересечения улиц Славянской и Студеной до пересечения улиц Короленко и Новой — обновят дорожное покрытие. Их общая протяженность 320 метров.


 

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Фото: Андрей Орехов

 

 

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