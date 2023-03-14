К Шуховской башне построят дорогу

Дорога будут проектировать в обход поселка Дачный. Подробности о строительстве дороги станут известны после одобрения выделения финансирования Законодательным собранием региона.

Ранее стало известно, что на двух участках Нижнего — от пересечения улиц Славянской и Студеной до пересечения улиц Короленко и Новой — обновят дорожное покрытие. Их общая протяженность 320 метров.





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Фото: Андрей Орехов